O Flamengo realizará uma ação contra o racismo na partida contra o Remo, nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com a participação de jogadores e torcedores, o ato faz alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, no dia 21 de março. A campanha conta com a participação de Zico, maior nome da história do clube.

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- Como você sabe, o Flamengo quer ser reconhecido como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo perante a ONU. Se somos uma Nação, precisamos agir como uma, porque toda Nação tem responsabilidade. Por isso, entramos para o programa futebol pelos ODS da ONU. Mas queremos assumir um compromisso ainda mais claro: dar visibilidade a uma pauta que faz parte da identidade da nossa Nação: a igualdade racial - iniciou Zico, ídolo do Flamengo.

Zico, maior ídolo da história do clube (Foto: Nathã Soares/Flamengo)

- Para enfrentar um dos desafios mais urgentes da sociedade e do esporte: o rascimo. Para o Flamengo combater o racismo não é apenas um posicionamento institucional. É uma política do clube, presente no nosso estatuto e no nosso dia a dia. No dia 19 de março, vamos fazer uma grande ação contra o racismo no Maracanã, no jogo Flamengo e Remo. Queremos você junto com a gente - completou o Galinho.

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Como será a ação do Flamengo no Maracanã

No Maracanã, dois minutos antes do início da partida, o estádio será palco de uma mobilização. O Rubro-Negro pede que torcedores e presentes fiquem de pé e repitam o gesto utilizado pelos árbitros em casos de discriminação racial: braços cruzados na altura do peito, com as mãos abertas.

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Os rubro-negro que não estiverem no Maracanã também poderão participar. Basta utilizar a hashtag #nacaocontraoracismo nas redes sociais.

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