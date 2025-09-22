Flamengo liga alerta em semana decisiva na Libertadores; entenda

O Flamengo empatou com o Vasco em 1 a 1 na tarde deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida antecede o grande jogo contra o Estudiantes, da Argentina, na quinta-feira, quando as equipes se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. Diante deste cenário, visando o próximo compromisso, o clássico carioca evidencia um problema importante para a equipe de Filipe Luís, deixando o alerta ligado: a jogada aérea defensiva.

No Maracanã, o gol do Vasco saiu em uma jogada aérea. Rayan, de cabeça, levou a melhor na disputa com a defesa rubro-negra e deixou tudo igual. Mas este não foi o único lance que levou perigo nesse tipo de jogada. Antes disso, o zagueiro Cuesta obrigou o goleiro Rossi a fazer uma grande defesa, evitando mais um gol do time cruz-maltino.

Na coletiva de imprensa no Maracanã, após o clássico, o técnico Filipe Luís falou sobre como trabalha para melhorar este momento da jogada aérea defensiva.

- Como todas as outras fases do jogo, são treinos, trabalhos, correção dos erros e melhorias. Vamos estudar junto com a comissão o que aconteceu, o que vem acontecendo. Nosso time é muito sólido na bola parada. Você citou esse gol do Ceará, mas tomamos poucos gols de bola parada e fizemos muitos. Temos que continuar insistindo na correção dos erros para poder sempre evoluir em cima de cada jogo que vai passando - disse Filipe Luís.

Filipe Luís durante o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Problema antigo: Torcedores reclamam da saída aérea do goleiro Rossi

O gol do Vasco aconteceu em um cenário nada novo para o torcedor rubro-negro. No lance, o goleiro Rossi tentou sair para disputar a bola, mas parou no meio do caminho e não conseguiu fazer a defesa.

Esta não é a primeira – nem a segunda – vez que o goleiro argentino vive esta situação. Também após a partida no Maracanã, o técnico Filipe Luís comentou sobre o assunto e tirou a culpa do goleiro.

- Não vejo dificuldade dele na saída do gol. Ele arrisca a saída e, claro, pode acontecer de errar. Temos que continuar trabalhando essa bola parada defensiva. O Rossi é uma peça muito importante nisso - explicou Filipe.

Semana decisiva: Flamengo precisa consertar os erros

O Flamengo terá três dias de preparação, sendo dois no Brasil e um na Argentina, para corrigir os problemas defensivos antes do confronto com o Estudiantes. Vale lembrar que, no jogo de ida, no Maracanã, a equipe de Filipe Luís venceu por 2 a 1. Ou seja, pode empatar em La Plata para garantir a classificação. No entanto, caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

