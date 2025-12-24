Grupo de conselheiras do Flamengo repudia fala do presidente Bap contra jornalista

Um grupo de conselheiras do Flamengo se manifestou sobre a fala de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre a jornalista Renata Mendonça. Na ocasião, o empresário rubro-negro chamou a profissional de "nariguda da Globo", sem citar seu nome. Diante deste cenário, as flamenguistas repudiaram a atitude do mandatário do clube.

Apesar de concordar com a opinião de Bap sobre a forma como a emissora, detentora de direitos de transmissão das competições, valoriza o produto, o grupo de conselheiras do Flamengo não concordou com a declaração do presidente e prestou apoio para a profissional.

- Atletas, conselheiras, sócias, funcionárias, torcedoras, árbitras, jornalistas devem ser não somente respeitadas, independentemente dos seus posicionamentos, mas também acolhidas, e enaltecidas para que tenhamos cada vez mais mulheres envolvidas em um mundo tão masculino, e hermético à mudanças, que é o mundo do Futebol - diz trecho da nota.

Entenda o cenário

Durante a apresentação dos feitos de 2025 aos conselheiros do Flamengo, Bap reclamou da forma como a TV Globo lida com os jogos do futebol feminino e atacou a jornalista.

- Quais são os fatos? Audiência crescente. Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes. Tem lá a nariguda da globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula… dá vontade de falar: 'filha, convence a sua empresa a colocar 10 milhões, 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem que bater em Maria também - disse BAP.

A reportagem do Lance! procurou o Flamengo para buscar um posicionamento do presidente, mas foi informada que o clube não se manifestará.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Bancada Feminina do Flamengo

A Bancada Feminina do Flamengo foi protocolada e oficializada em março de 2022, no Dia das Mulheres. Desde então, o movimento busca defender uma maior participação nas decisões do clube. Em abril deste ano, por exemplo, as conselheiras propuseram ajustes em emenda de combate ao racismo proposta pelo presidente Bap. Já em setembro, organizaram um encontro sobre o combate à violência contra as mulheres.

Confira a nota do grupo de conselheiras do Flamengo

"A Bancada Feminina vem a público manifestar seu repúdio aos comentários depreciativos, ocorridos na reunião de ontem na sede da Gávea, desvalorizando uma mulher no seu ambiente de trabalho e na sua fala.

Concordamos que a Emissora citada deveria valorizar e aumentar os direitos de transmissão do Futebol Feminino para o Flamengo.

Mas, esta crítica certeira não poderia, sob hipótese nenhuma, vir acompanhada de um ataque à uma jornalista, de uma forma tão virulenta e deselegante.

Reiteramos nossa luta em prol das mulheres no ambiente esportivo.

Atletas, conselheiras, sócias, funcionárias, torcedoras, árbitras, jornalistas devem ser não somente respeitadas, independentemente dos seus posicionamentos, mas também acolhidas, e enaltecidas para que tenhamos cada vez mais mulheres envolvidas em um mundo tão masculino, e hermético à mudanças, que é o mundo do Futebol.

Toda nossa solidariedade à Renata Mendonça."

