Flamengo planeja ter titulares contra São Paulo, mas segue com desfalques

O Flamengo planeja contar com a maior parte do elenco na estreia do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (28), contra o São Paulo, no Morumbis. Jogadores que ficaram fora dos clássicos contra Vasco e Fluminense, pelo Carioca, têm retorno previsto para a primeira rodada da competição nacional, e a equipe pode ter todos os titulares pela primeira vez no ano.

Entre eles estão Jorginho e Arrascaeta. O volante se recuperou de um procedimento odontológico e voltou aos treinos no sábado (24). O meia, por sua vez, seguiu um cronograma específico de preparação física e ainda não reunia condições de jogo no estadual.

A programação inicial do clube previa a utilização do elenco principal apenas no início do Brasileirão. No entanto, após reunião do departamento de futebol com a presidência, o Flamengo antecipou a volta do time comandado por Filipe Luís no clássico contra o Vasco, diante da situação no Campeonato Carioca.

Mesmo com a mudança de planejamento, o treinador não teve o grupo completo à disposição. Por causa da disputa da Copa Intercontinental em dezembro, a pré-temporada começou mais tarde, apenas no dia 12. Alguns atletas apresentaram desgaste físico do ano anterior e passaram a seguir treinos individualizados.

Os jogadores relacionados para os clássicos tiveram controle de carga e minutagem, sem atuar durante os 90 minutos nas duas partidas. A estratégia teve como objetivo preservar o elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro.

Além de Jorginho e Arrascaeta, quem também tem chances de reforçar a equipe diante do São Paulo é De la Cruz. O clube elaborou um plano para ampliar a disponibilidade do uruguaio ao longo de 2026, com previsão de utilização já na primeira rodada do Brasileirão ou na decisão da Supercopa, no próximo domingo (1º).

Por outro lado, três atletas seguem fora: Danilo, com problema no joelho esquerdo; Ayrton Lucas, com pubalgia; e Saúl, em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo. O zagueiro e o lateral têm retorno previsto para a Supercopa, enquanto o meia deve voltar em março. O trio, no entanto, não terminou o ano como titular.

Jorginho em treino do Flamengo antes de partida contra o São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

