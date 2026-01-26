Alex Sandro projeta reencontro com Paquetá e quer reeditar parceria de sucesso, agora no Flamengo

No mesmo dia da derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o West Ham, da Inglaterra, pela contratação de Lucas Paquetá. Após a partida no Maracanã, o lateral-esquerdo Alex Sandro comentou a expectativa pelo retorno do brasileiro.

- Sinceramente, a expectativa é grande. Se vier, vai ser bem recebido e vai agregar muito. Ele já conhece muito bem a casa. O Flamengo estará sempre de portas abertas para o Paquetá - disse Alex Sandro.

Parceria de sucesso

Essa será a primeira vez, caso a negociação seja concretizada, que Paquetá e Alex Sandro jogarão juntos em um clube. Apesar disso, os jogadores possuem grande sintonia. Afinal, jogaram juntos por diversas vezes com a camisa da Seleção Brasileira, sendo importantes no time titular.

Desde as convocações de 2019, o meio-campista e o lateral-esquerdo estiveram em diversas listas de convocações da Canarinho, desde Tite até Carlo Ancelotti.

Alex Sandro e Lucas Paquetá na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Paquetá e Alex Sandro também foram rivais

Apesar do encontro frequente na Seleção, Paquetá e Alex Sandro também estiveram em lados opostos. Quando o meia vestiu as cores do Milan, da Itália, o lateral defendia a Juventus.

Alex Sandro e Lucas Paquetá em jogo do Campeonato Italiano (Foto: Divulgação/Milan)

Entenda a negociação do Flamengo por Lucas Paquetá

O Flamengo enviou uma proposta no valor exato de 41,250 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos, sem acréscimos por metas. Essa foi a grande mudança de postura da equipe carioca na negociação — que anteriormente insistia em uma proposta de 35 milhões de euros fixos + 5 milhões de euros em bônus.

Os novos números agradam ao West Ham, mas o clube inglês mantém postura firme sobre como receber o pagamento. O Rubro-Negro quer parcelar o pagamento em três anos, porém o desejo dos ingleses é de receber o valor total em 18 meses. A informação foi publicada inicialmente pelo site de notícias "ge" e confirmada pelo Lance!.

Internamente, a expectativa dos rubro-negros é que o negócio seja concretizado nos próximos dias, e que o reforço seja anunciado nesta semana.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.