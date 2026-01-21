Início de Flamengo x Vasco sofre atraso no Maracanã; entenda motivo

O duelo entre Flamengo e Vasco sofreu um atraso de quase 10 minutos no Maracanã, e o Lance! te explica o motivo. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e as duas equipes foram escaladas com o time principal.

Na entrada das equipes em campo, o setor leste inferior recebeu muitos equipamentos pirotécnicos. A fumaça causada pelos objetos atrapalhou muito a visibilidade dos jogadores em campo, e o árbitro Bruno Arleu de Araújo optou por retardar o início do duelo.

Depois de muito diálogo com os capitães das equipes e principalmente dos goleiros, o juíz autorizou o começo de Flamengo x Vasco. Até aqui, a partida permanece 0 a 0, mesmo com um início forte do Rubro-Negro.

Maracanã coberto de fumaça antes de Flamengo x Vasco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja as escalações de Flamengo e Vasco

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, em partida que marca a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador escalou a equipe com força máxima.

O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida (Portuguesa) e perdeu duas (Bangu e Volta Redonda). Com isso, o Flamengo mudou a estratégia para enfrentar o Vasco.

O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Com isso, a escalação do Cruz-Maltino para Flamengo x Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

