Decisão de Diniz em Flamengo x Vasco chama atenção: 'Fará história'

Flamengo e Vasco vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (21), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Pouco antes da bola rolar para o clássico, uma decisão do técnico Fernando Diniz chamou muita atenção nas redes sociais.

A movimentação entre Flamengo e Vasco começou antes mesmo do árbitro ao Clássico dos Milhões. O Rubro-Negro retornou com seu time principal emergencialmente, e o Cruz-Maltino perdeu Rayan, seu melhor jogador, que está a caminho do futebol inglês.

Nas redes sociais, a decisão de Fernando Diniz de escalar o jovem GB para substituir Rayan para Flamengo x Vasco chamou muita atenção dos torcedores. Veja os comentários e a escalação completa abaixo:

Maracanã antes de Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Veja comentários sobre a decisão de Fernando Diniz

Escalação do Vasco para enfrentar o Flamengo

O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Após poupar seus principais jogadores na última partida contra o Nova Iguaçu, Diniz volta a utilizar força máxima no primeiro clássico do Vasco na temporada, contra o Flamengo. A única ausência é Rayan, que está com sua saída encaminhada para o Bournemouth, da Inglaterra, e por isso não foi relacionado para o confronto. Para o seu lugar, o treinador optou por utilizar o centroavante GB.

Com isso, a escalação do Cruz-Maltino para Flamengo x Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

