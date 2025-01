Flamengo patina no Estadual e precisa vencer para não se complicar

É apenas o início da temporada e o elenco principal está nos Estados Unidos, mas o Flamengo pode começar a se complicar já na primeira competição do ano caso volte a tropeçar neste domingo (19), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com apenas 1 ponto conquistado até aqui, o time rubro-negro ainda não embalou no estadual. E vale lembrar que apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais, cujo regulamento prevê vantagem aos times de melhor campanha.

Conforme o planejamento do Flamengo, as quatro primeiras rodadas estão sendo disputadas com uma equipe alternativa — e longe de casa, já que o clube levou quatro partidas para a região Nordeste. O problema é que esse tour não está trazendo bons resultados em campo e tampouco levando torcida para as arquibancadas.

Caso o Flamengo não vença novamente neste domingo, quando encara o Nova Iguaçu no Castelão, em São Luiz (MA), a partir das 21h, o time corre o risco de ficar a cinco pontos de distância da zona de classificação às semifinais, e isso com quase um terço do turno já tendo sido disputado — a Taça Guanabara tem ao todo dez jogos.

Time alternativo do Flamengo perde uma peça

Para complicar a situação, o time alternativo do Flamengo ganhou uma baixa: o zagueiro Cleiton, titular da equipe comandada por Cleber dos Santos, foi chamado por Filipe Luís para treinar com o grupo principal nos Estados Unidos. E não há previsão de a equipe que está disputando o Estadual ser reforçada nem mesmo por jogadores que estiveram na Copinha.

— Num primeiro momento, não é a nossa ideia. Nós temos um grupo aqui capaz, que vai dar sequência aos treinamentos — afirmou Cleber dos Santos após o empate por 1 a 1 com o Madureira.

O treinador também assegurou que o grupo de jogadores não está sentindo a pressão de representar o Flamengo, e que o intercâmbio com o grupo principal é natural.

— Esses jovens são feitos para isso, os atletas sabem a importância de representar o Flamengo neste momento. A gente tem tido conversas praticamente diárias com o Filipe Luís, com o departamento profissional que está lá nos Estados Unidos, para que a gente possa realmente ter uma verticalização das informações — sustentou o técnico.

— Nós tivemos uma melhora do primeiro para o segundo jogo, especialmente depois do segundo quarto do jogo, quando teve a parada técnica — analisou. — A gente conseguiu criar boas finalizações. Infelizmente, a bola não entrou.