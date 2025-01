Arrascaeta sobre retorno ao Flamengo: ‘Não me sinto bem na parte física’

Sem atuar desde o início de novembro, quando passou por uma artroscopia no joelho direito, o meia uruguaio Arrascaeta disse nesta sexta-feira (17) que não sente mais dores, mas deixou claro que ainda precisa recuperar a parte física para voltar a campo pelo Flamengo. Assim, é provável que o jogador só esteja à disposição para iniciar uma partida na decisão da Supercopa Rei, diante do Botafogo, em 2 de fevereiro.

— Quando cheguei aqui (para a pré-temporada nos Estados Unidos) foram os primeiros treinos que fiz no campo. No Uruguai, treinei na seleção, foi só um dia no campo, na corrida. Na parte física eu não me sinto bem, mas no joelho estou me sentindo bem, com poucas dores, me limitando quase nada — afirmou Arrascaeta.

— A gente tem que ganhar na parte física, para não começar o ano já com problemas. Não adianta jogar uma partida e ficar carregado depois para jogos importantes — considerou o meia uruguaio.

Arrascaeta disse esperar que consiga passar a temporada sem maiores problemas físicos, mas foi sincero ao admitir que não tem como prever isso.

— Acredito que ninguém pode falar com certeza sobre isso, mas a gente pode se preparar da melhor forma, fazer o que for para prevenir todo tipo de lesão — ponderou o jogador. — Me sinto bem e estou me preparando da melhor forma possível.

Arrascaeta sobre usar a 10 no Flamengo: 'Privilégio'

A partir deste ano, Arrascaeta será o novo camisa 10 do Flamengo. O jogador se mostrou muito feliz com a escolha do clube.

— Já falei muitas vezes que pra mim é um privilégio poder vestir esta camisa, por todos os caras que já usaram, o ídolo máximo, Zico, a história que ele fez… Pra mim, é uma motivação extra que vou ter — declarou Arrascaeta.

— Ao longo da minha carreira sempre joguei nos clubes com a camisa 10, na seleção também. É um número que me identifico muito e sempre gostei, desde menino.