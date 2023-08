Até o momento não há proposta na mesa pelo meia, que disputou 10 partidas e marcou um gol pelo West Ham na recém terminada temporada da Premier League. Antes da equipe inglesa, Lanzini defendeu o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, o Fluminense, onde teve uma boa passagem, e o River Plate, clube que o revelou. Vale lembrar que o jogador chegou a ser convocado por Sampaoli nos tempos em que o técnico comandou a seleção da Argentina, entre 2017 e 2018. Ou seja, é um velho conhecido do atual comandante rubro-negro.



Apesar do interesse, o foco do Flamengo no mercado segue em um jogador mais específico: Wendel. O volante, atualmente no Zenit-RUS, é um desejo antigo do clube. O Rubro-Negro, inclusive, aumentou a proposta junto aos russos. A negociação é difícil e também esbarra na concorrência do Napoli. Por outro lado, a vontade do jogador é de defender a equipe carioca, fator que pode ser decisivo nas tratativas.