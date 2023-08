Por ter sofrido agressões do ex-preparador físico, no último sábado (29), Pedro alegou estar com dores no rosto e não compareceu ao treino da última segunda-feira (31). Em um primeiro momento, a situação gerou mal estar, visto que o camisa 9 não informou ao Flamengo que não iria se reapresentar ao Ninho do Urubu. A justificativa sobre a ausência chegou ao Fla horas depois das atividades.