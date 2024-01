Em relação a 2023, o Flamengo ainda está se reforçando e algumas peças se despediram do clube, como o caso do lateral Filipe Luis, que se aposentou, Everton Ribeiro, que foi para o Bahia e Santos, que agora faz parte do elenco do Fortaleza. Entre os reforços, temos um nome de peso, Nicolás De La Cruz, que atuava pelo River Plate e vem para ser destaque do Rubro-Negro.