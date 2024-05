Flamengo mostra sua melhor versão, encaminha classificação na Libertadores e tem semana cheia para classificar na Copa do Brasil

Flamengo vive grande fase após início de uma crise (PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na goleada sobre o Bolívar, o Flamengo apresentou sua melhor versão pelo segundo jogo consecutivo. Com isso, o Rubro-Negro encaminhou a classificação às oitavas de final da Libertadores.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Recentemente, a equipe de Tite vinha sendo criticada por conta de apresentações pobres e resultados ruins, principalmente no Brasileirão e na competição continental. O elenco chegou a ser alvo de muitos protestos por parte de torcedores organizados no Ninho do Urubu.

No entanto, o Flamengo enterrou uma crise que se iniciava com duas belas apresentações em sequência. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos de diferença para o Athletico-PR. E apesar das preocupações com uma eliminação precoce na Libertadores, a equipe está a um passo de uma vaga no mata-mata, ainda que com a 2ª colocação do Grupo E.

Nesse momento, a equipe de Tite tem uma semana cheia para descansar o elenco e trabalhar em cima do confronto diante do Amazonas, pela Copa do Brasil. Devido a paralisação do Brasileirão, o time não entra em campo no fim de semana. E entrará em campo na próxima quarta-feira (22) com a obrigação de se classificar e encerrar qualquer desconfiança que ainda possa existir.

Com Gerson voltando a jogar em alto nível depois de se recuperar de um problema médico, com a volta de Arrascaeta e com as chances dadas ao jovem Lorran, o Flamengo reencontrou a boa fase. Isso porque o clube ainda aguarda o retorno de Pulgar, que vinha sendo uma peça chave dentro do esquema e foi um dos melhores nomes da equipe em 2023.

O Rubro-Negro tem a faca e o queijo na mão para encerrar o mês de maio com a moral elevada para a sequência da temporada. E de pazes feitas com as arquibancadas, o Mais Querido terá o 12º jogador ao lado para encarar alguns jogos do Campeonato Brasileiro com desfalques por conta da Data Fifa e Copa América.

Torcida fez as pazes com Tite após últimas atuações (Pablo PORCIUNCULA / AFP)