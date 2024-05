Em noite de show no Maracanã, Flamengo amassa Bolívar e se aproxima de vaga nas oitavas de final da Libertadores

Copiar Link

Publicada em 15/05/2024 - 23:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo massacrou o Bolívar e venceu o rival por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha e Pedro foram os autores dos gols.

Com o triunfo, a equipe de Tite chegou aos sete pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo E. Por outro lado, o Bolívar segue na 1ª colocação com 10 pontos.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (22) e visita o Amazonas, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Com o Brasileirão suspenso até o dia 27, o Rubro-Negro atua pela Libertadores no dia 28 de maio contra o Millonarios.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 4 x 0 Bolívar - Libertadores

5ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de maio de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Paramount+

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte (árbitro); Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro (auxiliares); Carlos Orbe (VAR).

Pedro chegou ao seu terceiro gol marcado na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro

BOLÍVAR (Técnico Fabian Guedes)

Lampe; Saavedra, Orihuela, Ordóñez e Sagredo; Justiniano, Saucedo e Vaca; Bruno Sávio, Chico e Rodríguez.