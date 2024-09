Flamengo monta plano para ter Gerson e Fabrício Bruno, da Seleção, antes de partida contra o Bahia

Gerson em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 21:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem planejamento especial para contar com Gerson e Fabrício Bruno antes do duelo com o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A dupla serve a Seleção Brasileira e está em Assunção para a partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

➡️ Matheus Gonçalves, do Flamengo, admite propostas e explica decisão sobre futuro

▶️ Flamengo renova com joia e coloca multa de quase meio bilhão de reais

Segundo o portal Trivela, o Rubro-Negro fretou um avião para trazer os atletas da capital paraguaia ao Rio de Janeiro mais rapidamente. Assim, a expectativa é que os dois jogadores estejam à disposição do técnico Tite para as atividades de quarta-feira (11), véspera do confronto com o Esquadrão de Aço no Maracanã.

Por outro lado, Erick Pulgar, que está com a seleção do Chile, e Guillermo Varela, que serve o Uruguai, não devem ser presença no treinamento do Flamengo. Os atletas retornarão ao clube junto às delegações de suas respectivas seleções e serão avaliados pela comissão técnica do Rubro-Negro antes da partida. Além disso, Nico de la Cruz desfalcará a equipe.

O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã na próxima quinta-feira (12), às 21h30. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa no Brasil. Na ida, vitória do Mais Querido por 1 a 0 fora de casa, na Arena Fonte Nova.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo