- A união é importante, mas é mais importante quando as coisas não saem (bem). Na vida, no futebol, normalmente as coisas saem menos bem do que saem bem. Então aí que se vê realmente o ser humano, quando as coisas não funcionam. Quando a coisa vai bem, quando faz o gol, o festejo é normal. Com certeza, a solidão do treinador, na derrota, teria acontecido hoje também. Creio eu que a decisão de um treinador, a tomada de decisão de um treinador está vinculada à área que é a projeção e a execução é outra área com a qual eu não chego até lá. Se tenho amor pela forma de jogar, de treinar, à qual o time está tentando, às vezes pode acontecer, às vezes não pode, pela transição que estamos fazendo no Flamengo, depois de uma grande crise antes da minha chegada. Então pode acontecer, como pode não acontecer. Então, estamos tentando por todos os lugares. Estamos tentando convencer um grupo de jogadores que atua de determinada maneira, isso demanda tempo, algumas vezes acontece rápido e às vezes não acontece nunca.