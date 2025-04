Flamengo lança novo programa de sócio com categoria popular

Um dia após a derrota na Libertadores para o Central Córdoba (ARG), por 2 a 1, o Flamengo lançou nesta quinta-feira (10), no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, o novo "Nação", programa de sócio-torcedor do clube. A grande novidade apresentada pelo Rubro-Negro é o plano "Nação Sem Fronteiras", no valor de R$ 19,81, em alusão ao ano do título mundial.

O programa de sócios do Flamengo foi pensado não só nos que acompanham o time de perto, frequentando os jogos no Maracanã, como também nos muitos milhões espalhados pelo Brasil. Na assinatura mais barata, o torcedor poderá comprar ingressos para jogos fora do Rio, um jogo no Maracanã a cada temporada, descontos e acesso a experiências.

- O novo Nação não se limita ao estádio. Temos 45 milhões de torcedores, e apenas 2% frequentam o Maracanã. O estádio é finito, limitado. O Nação nasceu para ser grande, inclusivo e sem fronteiras. O princípio de tudo aqui é o nosso torcedor. Tudo que nós fazemos, todos os dias, é em prol do torcedor rubro-negro. O colocamos no centro da nossa estratégia. Nós tínhamos uma plataforma de venda de ingressos, que transformaremos numa plataforma ampla de relacionamento - disse Roberto Trinas, Diretor de Produtos e Serviços.

Do jogo contra o Juventude, no próximo dia 16, até o fim do mês de maio, o Flamengo jogará com uniforme carregando o novo patch do programa.

Danilo (à direita) com o uniforme estampando o sócio Nação: (Foto: Divulgação/Flamengo)

Já os planos antigos, que eram chamados apenas de "Nação", agora são "Nação Maraca" em três níveis. Os cadastrados na versão anterior serão migrados automaticamente, e as categorias 2 e 3 terão 10% da carga de ingressos reservada. Veja valores e todos os benefícios abaixo:

Nação Maraca 1 : R$ 325,40

Prioridade pela migração para o plano Nação Maraca 1;

Compra do Pacote Maracanã anual;

Prioridade máxima na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

75% de desconto no valor cheio dos ingressos;

Plano limitado a 10.000 titulares, com garantia de compra de ingressos para o Maracanã na sua onda de prioridade;

Direito a até 3 convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

Valorização por tempo de permanência;

Nação Maraca 2: R$ 150,00

Prioridade 2 na compra de ingressos;

65% de desconto no valor cheio dos ingressos;

10% da carga de ingressos reservada em seu grau de prioridade para jogos no Maracanã;

Direito a 2 convidados por R$50,00/mês, com compra na mesma prioridade do titular;

Direito a compra do Pacote Maracanã anual

Nação Maraca 3: R$ 61,00