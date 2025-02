Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

A Portuguesa-RJ foi derrotada pelo Nova Iguaçu pelo placar de 1 a 0 na rodada passada e enfrenta um mal momento no campeonato. A equipe tem o menor número de gols marcados na competição. Ian Carlo foi expulso na última partida e é desfalque para o jogo contra o Rubro-Negro.

O Flamengo consquistou, pela terceira vez, o título da Supercopa do Brasil no último domingo (2). No Cariocão o clube tem 10 pontos, com campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas. Viña e Pedro continuam lesionados e Cebolinha pode receber uma oportunidade em campo.

continua após a publicidade

➡️Mulher de Gerson cai nas graças da torcida do Flamengo e ganha apelido; veja

Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentam nesta quarta (5) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️No radar do futebol europeu, Wesley, do Flamengo, chama atenção da Seleção

Tudo sobre o jogo entre Portuguesa-RJ e Flamengo (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ x FLAMENGO

OITAVA RODADA — CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGUESA-RJ: Vinicius Machado; Lucas Mota, Thomás Kayck, Victor Pereira, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Joãozinho (Romarinho) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.

continua após a publicidade

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Erick Pulgar, Ayrton Lucas, Gerson e Arrascaeta; Juninho e Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.