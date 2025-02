Morre mãe de jogador do Flamengo e clube emite nota oficial

Poucos dias depois da euforia proporcionada pela conquista da Supercopa do Brasil de 2025, um jogador do Flamengo foi surpreendido por uma fatalidade. Trata-se do lateral Guillermo Varela. Conforme divulgado pelo clube, nesta terça-feira (4), a mãe do jogador morreu. A notícia vem a tona dois dias após o título do primeiro torneio nacional da temporada de 2025.

O clube emitiu uma nota oficial sobre o caso. No comunicado, a diretoria não compartilhou muitos detalhes sobre a fatalidade, mas lamentou o ocorrido e se prontificou de disponibilizar toda a ajuda necessária ao atleta durante o período. Varela foi liberado para viajar ao Uruguai, após a notícia.

- O Flamengo manifesta profundo pesar pelo falecimento da mãe do nosso atleta Guillermo Varela. Neste momento de dor, expressamos sentimentos a Varela e seus familiares. O jogador foi liberado para viajar ao Uruguai e conta com todo o apoio do clube - diz a nota oficial do clube.

Varela na Supercopa do Brasil

O lateral não foi titular na decisão do torneio nacional conquistada pelo Flamengo no último domingo (2). A equipe de Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, para levantar a primeira taça da temporada de 2025. Varela não chegou a entrar em campo.

Ao retornar para o Rio de Janeiro, o jogador recebeu a notícia da morte da mãe dias apóa a conquista. Ele foi liberado para viajar ao Uruguai, onde se encontrará com os familiares durante o período da perda.

