Flamengo faz ação contra o racismo em jogo no Maracanã

A partida entre Flamengo e Remo na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, contou com uma ação em combate ao racismo. Antes de a bola rolar, jogadores dos dois times, assim como os torcedores, fizeram o gesto "X" com os braços, protocolo da FIFA em caso de ofensas raciais durante os jogos. A campanha também contou com a participação de Zico, maior nome da história do clube carioca.

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Enquanto os jogadores faziam o gesto "X", Emerson Royal, lateral-direito do Flamengo, titular no confronto, pediu aos torcedores que repetissem o gesto na arquibancada.

Torcedores do Flamengo na ação contra o racismo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Zico participa da campanha de combate ao racismo

Durante a semana, Zico, maior ídolo da história do Flamengo, gravou um vídeo convocando os rubro-negros.

- Como você sabe, o Flamengo quer ser reconhecido como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo perante a ONU. Se somos uma Nação, precisamos agir como uma, porque toda Nação tem responsabilidade. Por isso, entramos para o programa futebol pelos ODS da ONU. Mas queremos assumir um compromisso ainda mais claro: dar visibilidade a uma pauta que faz parte da identidade da nossa Nação: a igualdade racial - iniciou Zico, ídolo do Flamengo.

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Mosaico do Flamengo na ação contra o racismo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Para enfrentar um dos desafios mais urgentes da sociedade e do esporte: o rascimo. Para o Flamengo combater o racismo não é apenas um posicionamento institucional. É uma política do clube, presente no nosso estatuto e no nosso dia a dia. No dia 19 de março, vamos fazer uma grande ação contra o racismo no Maracanã, no jogo Flamengo e Remo. Queremos você junto com a gente - completou o Galinho.

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