Flamengo está escalado com surpresa para enfrentar o Sport; veja time
Filipe Luís tem lista grande de desfalques para o jogo atrasado pelo Brasileirão
O Flamengo está escalado para o importante duelo atrasado com o Sport, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís, técnico da equipe rubro-negra, tem muitos problemas para o confronto fora de casa e surpreendeu no time inicial.
Ao todo, Filipe Luís não conta com 12 jogadores entre convocados na Data Fifa e lesionados. Allan, Jorginho, Léo Ortiz, De La Cruz e Pedro seguem em recuperação, enquanto Vinã, Varela, Arrascaeta, Plata, Carrascal, Danilo e Alex Sandro estão à disposição de suas seleções.
A grande mudança foi no ataque. Wallace Yan recebeu oportunidade na equipe e formará dupla com Bruno Henrique, contrariando as projeções da semana, que indicavam a entrada de Everton Cebolinha na frente.
Com o alto número de desfalques, o bastante modificado Flamengo vai a campo na Ilha do Retiro com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan.
Do outro lado, o virtual rebaixado Sport, tem o seguinte 11 inicial: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X FLAMENGO
12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: César Lucena)
Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan.
