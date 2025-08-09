A janela de transferências do Flamengo, que já trouxe nomes de peso como Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino, pode não ter acabado. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (9), o técnico Filipe Luís falou sobre o mercado do clube e, apesar de elogiar o elenco, admitiu que novas movimentações, tanto de chegada quanto de saída, ainda podem acontecer até o fechamento da janela.

'Podem chegar mais peças, podem sair'

O treinador classificou a janela do clube como "extraordinária", mas surpreendeu ao não descartar mais mudanças no elenco, inclusive com a saída de atletas.

— A janela que o clube está fazendo é extraordinária, um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco. É verdade que tivemos perdas importantes, mas repuseram essas peças — disse, antes de completar:

— Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que saiam. Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas. O mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta.

A preocupação de Filipe Luís com a defesa

Questionado se a falta de pontaria do ataque o preocupava, Filipe Luís inverteu a lógica e afirmou que sua maior preocupação no momento é com o sistema defensivo, que, segundo ele, não teve a solidez desejada contra o Mirassol.

— Não, a minha preocupação maior é que primeiro o time seja sólido na fase defensiva, e hoje não tivemos a solidez que eu gosto. Seja por méritos do adversário, mas também por erros nossos que devem ser corrigidos. O adversário chegou e criou muitas chances — analisou o técnico.