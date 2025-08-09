Emerson Royal projeta estreia na Libertadores em Flamengo x Internacional

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9), pelo Brasileirão. A partida antecede o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro encara o Internacional no Maracanã. Emerson Royal, titular no confronto pelo Brasileirão, projetou a partida pela competição internacional, em que fará a sua estreia no torneio.

- É uma competição muito difícil, a gente sabe da importância dela. É o Internacional, que também tem muita qualidade, a gente sabe da qualidade deles. Temos dois jogos seguidos contra ele, aconteceu mais ou menos parecido contra o Atlético-MG. A gente vai para ganhar comigo. Sempre gosto de ressaltar, somos o Flamengo. Vamos buscar as vitórias nos dois jogos - disse Emerson Royal na zona mista do Maracanã.

O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Após a partida de ida pela Libertadores, as equipes se enfrentam no final de semana pelo Brasileirão. Posteriormente, terá o duelo de volta das oitavas. Os dois últimos jogos serão em Porto Alegre.

Veja os números de Emerson Royal, do Flamengo, contra o Mirassol

Cortes - 2

Interceptações - 2

Desarmes - 2

Ações com a bola - 61

Passes certos - 29/32 (91%)

Passes decisivos - 1

Cruzamentos (certos) - 6 (1)

Emerson Royal durante partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi Flamengo x Mirassol

A primeira partida do Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil contou com críticas da torcida, mas também teve uma boa resposta do time em campo. O time de Filipe Luís iniciou o jogo buscando trabalhar a bola com passes curtos, e contou com Arrascaeta inspirado. Em uma jogada na parte central do campo, o camisa 10 deu dois dribles desconcertantes em dois adversários diferentes. Quem também chamou atenção foi Samuel Lino, que usou e abusou do lado esquerdo do ataque para gingar na frente dos adversários, cortar para dentro e finalizar.

Foi com Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Flamengo, que a equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos. O camisa 16 achou Léo Pereira dentro da área, sozinho. O zagueiro, de cabeça, colocou, com muita qualidade, a bola dentro do gol, sem chance para Walter.

Além de Samuel Lino, outro reforço do Flamengo que fez um grande primeiro tempo foi Emerson Royal. O lateral quase ampliou o marcador aos 31'. Dois minutos depois, foi a vez de Plata ameaçar o gol adversário. A sensação que ficou para o torcedor rubro-negro foi que dava para ir ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

No lance seguinte do gol do Mirassol, Walter fez uma grande defesa em chute forte de Arrascaeta.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para o segundo tempo chamando o Mirassol para o seu campo de defesa. Com a marcação precisa, conseguiu sair em contra-ataque em duas oportunidades logo nos primeiros minuto. Com o decorrer do tempo, a equipe visitante começou a gostar do jogo, e levou perigo ao gol de Rossi.

Com o apoio da torcida no Maracanã, o Flamengo voltou a impor o seu estilo de jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 24'. Após grande assistência de Arrascaeta, Gonzalo Plata balançou o barbante.

Poucos minutos depois, o Mirassol descontou com gol de Gabriel (lei do ex-no Maracanã). Na jogada seguinte, foi a vez de Rossi salvar o Rubro-Negro. Até o fim do jogo, o time visitante ameaçou empatar o placar, inclusive nos acréscimos, em uma saída do gol ruim do goleiro rubro-negro.

