Flamengo encara Vasco de olho em conquista da Taça Guanabara

Além da motivação pelo clássico, o Flamengo entra em campo contra o Vasco de olho na conquista da Taça Guanabara. Caso o Rubro-Negro conquiste os três pontos, o clube pode ser considerado campeão virtual do torneio caso o Volta Redonda perca para o Sampaio Corrêa, no domingo (16).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Allan projeta Flamengo no clássico contra Vasco e vê Carioca como preparação para 2025

A equipe de Filipe Luís pode atingir os 20 pontos na classificação e dormir com três pontos de vantagem sobre o Voltaço. Caso essa diferença se mantenha até o fim do domingo, o Flamengo pode ser considerado campeão antecipado devido a vantagem imensa nos critérios de desempate.

Além de ter vencido o confronto direto, o Rubro-Negro possui um saldo positivo de 13 gols contra apenas um do Volta Redonda. O atual campeão carioca também já balançou as redes 18 vezes, enquanto o Esquadrão de Aço tem apenas 10 gols marcados.

continua após a publicidade

Desde 2019, o Flamengo também possui um grande desempenho contra o Vasco, sendo 14 vitórias e cinco empates em 21 partidas disputadas. Isso representa um aproveitamento de 74,5 nos clássicos e dá um ânimo para o torcedor.

Com 24 títulos de Taça Guanabara, o Rubro-Negro pode ampliar sua vantagem justamente em cima do Vasco, que é o segundo maior vencedor do torneio. O Cruz-Maltino conquistou a competição em 13 ocasiões.

continua após a publicidade