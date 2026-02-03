Flamengo aprova medida que veta participação de dirigentes de outros clubes em eleição

Os sócios do Flamengo aprovaram, em votação realizada no Conselho Deliberativo nesta terça-feira (3), uma emenda estatutária que impede a participação, em qualquer instância de poder do clube, de pessoas que exerçam funções em outras agremiações esportivas ou em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), sejam elas nacionais ou estrangeiras.

A proposta foi aprovada por ampla maioria: 409 votos a favor, 111 contra e 15 abstenções. A emenda foi idealizada pelo presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e contou com o aval dos conselheiros rubro-negros.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

Com a mudança, passa a ser vedada a atuação, no Flamengo, de qualquer associado que exerça — direta ou indiretamente — funções que lhe confiram poder de decisão, aprovação ou implementação de atos de gestão e administração em outro clube ou SAF. O texto é abrangente e inclui cargos como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, diretor ou conselheiro, independentemente de remuneração.

O regulamento também equipara à condição de investidor ou gestor o associado que realize aporte financeiro, empréstimos, garantias ou qualquer tipo de suporte econômico a outra agremiação ou SAF, mesmo que de forma eventual, gratuita ou informal, seja diretamente ou por meio de empresas das quais participe.

Outro ponto central da emenda é a criação de um período de quarentena. De acordo com o texto aprovado, o impedimento só cessará após 12 meses contados a partir do desligamento formal, efetivo e comprovado do associado em relação ao outro clube ou SAF, além da alienação integral de qualquer participação direta ou indireta e do encerramento de qualquer vínculo econômico, financeiro ou de gestão.

Na prática, isso significa que um dirigente que tenha atuado recentemente em outro clube só poderá assumir cargo no Flamengo após um ano completo de afastamento.

Um exemplo que ajuda a ilustrar a nova regra é o de Marcos Braz, dirigente histórico do Flamengo, que trabalhou por anos no futebol do clube e recentemente deixou uma função ligada ao Remo. A nova emenda impede sua participação imediata em qualquer poder do Flamengo, exigindo o cumprimento do prazo de 12 meses.

Marcos Braz, executivo de futebol do Remo (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

A diretoria defende que a medida fortalece a governança, evita conflitos de interesse e reforça a independência institucional do Flamengo, especialmente em um cenário de crescimento das SAFs no futebol brasileiro e internacional.

Com a aprovação, o dispositivo passa a integrar oficialmente o regulamento do clube e já tem efeito sobre futuras nomeações e participações na estrutura de poder rubro-negra.

