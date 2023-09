Um dos principais focos do Flamengo durante o período sem jogos será a recuperação de atletas. Arrascaeta e Luiz Araújo, por exemplo, sofreram lesões no bíceps femoral da perna esquerda no duelo contra o Internacional e são dúvidas para as finais da Copa do Brasil, nos dias 17 e 24 de setembro. Outro que lida com uma contusão é o lateral-direito Varela, que tem problemas no joelho direito e deve voltar só em outubro.