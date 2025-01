Flamengo é escalado para enfrentar o Bangu; confira

O Flamengo encara o Bangu nesta quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. No estádio Castelão, em São Luís (MA), o Rubro-Negro, ainda com a equipe alternativa, vai em busca da primeira vitória no torneio. O técnico Cléber dos Santos montou a equipe com o zagueiro Cleiton, que retornou da pré-temporada nos Estados Unidos com o time principal, na defesa.

Assim, o Flamengo encara o Bangu com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Guilherme; Lorran, Wallace Yan e Carlinhos.

Cleiton em campo pelo Flamengo nos Estados Unidos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Situação no Campeonato Carioca

Com duas derrotas e um empate, o time da Gávea, com apenas um ponto, é o 11° colocado do estadual. O lanterna, aliás, é justamente o Bangu, com a mesma pontuação.

Quando o Flamengo entrará com força máxima em campo?

A equipe rubro-negra entrará em campo com força máxima no sábado (25), quando enfrenta o Volta Redonda em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

O único teste do time de Filipe Luís foi no amistoso contra o São Paulo, nos Estados Unidos. As equipes empataram sem gols. Na ocasião, o treinador optou por colocar todos os jogadores em campo.

