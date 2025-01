Renato Maurício Prado analisa possível saída de jogador do Flamengo: ‘Devendo muito’

O Flamengo se aproxima de mais uma venda nesta janela de transferências. Após a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, o Rubro-Negro pode negociar o meia Lorran com o CKSA-RUS. O jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, comentou a possível ida do jovem para o clube russo.

- Ele teve um jogo espetacular contra o Corinthians no ano passado, todo mundo ficou empolgado, mas ele não decolou. Eu não sei exatamente qual o problema do Lorran. Não sei se ele tem um lado meio John Kennedy, que fez o Fluminense se livrar dele. Não sei se é um problema comportamental - começou o jornalista.

- Tecnicamente é muito bom jogador, mas nesses últimos três jogos do Carioca, ele não não jogou bulhufas. No último jogo, inclusive, ele foi substituído, é uma pena. É um jogador forte, grande e talentoso, mas que não consegue decolar. Era um monstro na base, mas no profissional ainda está devendo muito - completou.

O CSKA, que anteriormente ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões), subiram as cifras para 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por Lorran. A diretoria rubro-negra analisa a oferta, e o jogador de 18 anos vê o negócio com bons olhos.

Enquanto o elenco principal do Flamengo realizou pré-temporada nos Estados Unidos, outros atletas ficaram no Brasil para os primeiros compromissos do Carioca. Lorran foi um deles. Ele enfrentou Boavista, Madureira e Nova Iguaçu, todos como titular.

Números de Lorran pelo Flamengo

No profissional desde 2023, Lorran já disputou 34 jogos com a camisa rubro-negra (17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas), e marcou dois gols. O meia, aliás, é o jogador mais jovem a marcar pelo time carioca, com 16 anos (na época).