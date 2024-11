Flamengo e Atlético-MG começam a decidir a milionária Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG começam a definir a Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 03/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Flamengo e Atlético-MG começam a definir a partir das 16h deste domingo, no Maracanã, quem levará para casa o troféu da Copa do Brasil e os R$ 73,5 milhões da premiação dada ao campeão. As equipes chegam à final sem que haja um favorito, mas o time carioca tem alguns problemas a resolver, especialmente para o primeiro jogo.

Isso porque, enquanto o Atlético-MG de Gabriel Milito alcançou a decisão com a consolidação de um trabalho que vem desde março, o Flamengo encontrou um novo ânimo apenas no início do mês passado, quando Filipe Luís assumiu o time após a demissão de Tite. Àquela altura, a equipe rubro-negro vinha desacreditada pela eliminação nas quartas de final da Libertadores e por uma campanha irregular no Brasileirão.

O novo treinador conseguiu ajustar rapidamente o time, deu espaço a jogadores contestados — em especial, Gabigol — e devolveu a confiança à torcida. Mas vem sofrendo com um problema que também atingiu seu antecessor: o excesso de jogadores lesionados ou desgastados, o que o obriga a mudar constantemente o time. E esse é o problema que se apresenta para o jogo deste domingo.

Não bastassem cinco jogadores entregues ao departamento médico — Cebolinha, De la Cruz, Luiz Araújo, Pedro e Viña —, Filipe Luís não poderá contar com Bruno Henrique e Pulgar, que estão suspensos. Assim, a tendência é que ele opte por um ataque com Michael, Gabigol e Plata.

Hulk, Milito e Paulinho, no último treino do Atletico-MG antes da final (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atlético-MG relaciona 31 jogadores para jogo com o Flamengo

No Atlético-MG, o técnico Gabriel Milito não tem maiores problemas para montar o time. Ao contrário: Zaracho e Bernard estão recuperados de lesão, o que permitiu ao treinador relacionar nada menos do que 31 jogadores.

Dos dois jogadores, Zaracho é o que tem mais chance de atuar — nesse caso, Rubens deixaria o time e Arana seria deslocado para essa função. Milito também não poderá contar com Deyverson e Fausto Vera, que jogaram a Copa do Brasil por Cuiabá e Corinthians.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Atlético-MG

Copa do Brasil - Final (Jogo de Ida)



🗓️ Data e horário: domingo, 3 de novembro, 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.