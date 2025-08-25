menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo divulga relacionados e tem ausências contra o Vitória

Filipe Luís deixa quatro jogadores fora da lista por opção técnica

Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
18:33
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Apesar de não ter suspensos ou novidades vindas do departamento médico, a equipe tem ausências por opção técnica de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Goleiro colhe frutos de conselhos de ídolos ao garantir título do Mundial ao Flamengo

Ayrton Lucas, Juninho, Matheus Gonçalves e Michael sequer estarão no banco de reservas para o duelo de rubro-negros por escolha do treinador. Os quatro não têm lesões constatadas, mas não irão para o jogo.

Por outro lado, Matías Viña segue como opção para a partida. Após ficar fora de três partidas consecutivas — contra Mirassol e duas vezes diante do Internacional — o lateral retornou ao banco no jogo de volta das oitavas de Libertadores, também contra o Colorado, na última quarta-feira (20). Na ocasião, tanto ele quanto Ayrton Lucas estavam disponíveis; agora só o uruguaio é opção.

continua após a publicidade

Assim, além das ausências por escolhas de Filipe Luís, o único desfalque do Flamengo para o duelo com o Vitória é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada em julho.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Relacionados do Flamengo contra o Vitória

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;
Defensores: Alex Sandro, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña e Varela;
Meio-campistas: Allan, Carrascal, De Arrascaeta, De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

continua após a publicidade
Flamengo relacionados Vitória
Jogadores relacionados pelo Flamengo para partida contra o Vitória, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias