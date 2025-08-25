O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Apesar de não ter suspensos ou novidades vindas do departamento médico, a equipe tem ausências por opção técnica de Filipe Luís.

Ayrton Lucas, Juninho, Matheus Gonçalves e Michael sequer estarão no banco de reservas para o duelo de rubro-negros por escolha do treinador. Os quatro não têm lesões constatadas, mas não irão para o jogo.

Por outro lado, Matías Viña segue como opção para a partida. Após ficar fora de três partidas consecutivas — contra Mirassol e duas vezes diante do Internacional — o lateral retornou ao banco no jogo de volta das oitavas de Libertadores, também contra o Colorado, na última quarta-feira (20). Na ocasião, tanto ele quanto Ayrton Lucas estavam disponíveis; agora só o uruguaio é opção.

Assim, além das ausências por escolhas de Filipe Luís, o único desfalque do Flamengo para o duelo com o Vitória é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada em julho.

Relacionados do Flamengo contra o Vitória

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña e Varela;

Meio-campistas: Allan, Carrascal, De Arrascaeta, De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Jogadores relacionados pelo Flamengo para partida contra o Vitória, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Divulgação / Flamengo)

