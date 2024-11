Flamengo divulga planos para pré-temporada no exterior

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (27) que participará da FC Series, evento de pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, em janeiro de 2025. Pelo segundo ano consecutivo, o Rubro-Negro realizará treinamentos no país norte-americano e disputará amistoso da organização.

O Fla iniciará a pré-temporada em Gainesville e treinará nas instalações atléticas de universidade da Florida. Em seguida, a equipe irá enfrentar o São Paulo amistoso no dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami, time de Lionel Messi. Além disso, terá treinos no Florida Blue Training Center, centro de treinamento do clube americano. O Flamengo retornará ao Brasil no dia 24 de janeiro para sequência da temporada.

Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís destacou a importância da preparação ser realizada longe do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o treinador enalteceu a oportunidade de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, com instalações de alto nível.

- A gente entende que é de suma importância fazer uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde possamos reunir todo o grupo para realizar os treinamentos necessários, tanto físicos quanto técnicos e táticos, além de trabalhar a parte mental dos jogadores, que estarão exclusivamente dedicados ao treinamento, ao descanso e à preparação - destacou Filipe Luís.

- Realizar essa pré-temporada em um lugar tão importante como os Estados Unidos, com instalações de alto nível, será fundamental para fortalecer o grupo e nos preparar para o que virá durante toda a temporada. Esse é o momento de unir o grupo e também criar uma relação socioafetiva entre os jogadores, que passarão a estreitar laços tanto dentro quanto fora de campo. Será uma oportunidade também para receber bem os jogadores que possam chegar e os meninos da base que poderão subir com a gente nesse período - completou o técnico do Flamengo.

Parte do elenco do Flamengo ficará no Brasil

Na madrugada desta quarta-feira (27), após o empate sem gols com o Fortaleza, o Flamengo anunciou férias antecipadas para quatro jogadores do elenco profissional. O Rubro-Negro não contará com o goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Cleiton, o meia Lorran e o atacante Carlinhos nas últimas três rodadas do Brasileirão.

A ideia das férias antes do fim da temporada é que os jogadores se reapresentem mais cedo do que os outros do elenco, já no dia 27 de dezembro. Assim, os quatro iniciam a preparação do Flamengo para o Campeonato Carioca 2025 junto dos Garotos do Ninho, enquanto o grupo principal estará em pré-temporada.

