Flamengo divulga lista de relacionados contra o Volta Redonda

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Volta Redonda neste sábado (17), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira.

Assim como nos dois primeiros compromissos pelo estadual, no empate com a Portuguesa e na derrota para o Bangu, o Rubro-Negro segue sendo representado pela equipe sub-20. O técnico Bruno Pivetti tem desfalques em relação às partidas anteriores.

Como esperado, Johnny e Wallace Yan não estão entre os relacionados para enfrentar o Volta Redonda. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no ombro esquerdo após se lesionar contra o Bangu e não tem condições de jogo. O atacante, por sua vez, foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino e não joga mais pelo clube.

Lista de relacionados do Flamengo contra o Volta Redonda

Alan Santos

Bruno Xavier

Camargo

Carbone

Da Mata

Daniel Sales

Daniel Silva

David

Douglas Telles

Guilherme

Gustavo

Iago

João Victor

João Couto

Joshua

Kaio Junior

Kaio Nobrega

Leo Nannetti

Lucas Vieira

Pablo

Pedro Batista

Ryan Roberto

Wanderson

Werneck

Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira (Foto: Divulgação / Flamengo)

