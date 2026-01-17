menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo divulga lista de relacionados contra o Volta Redonda

Rubro-Negro segue com time sub-20 para a terceira partida pelo estadual

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
16:57
Flamengo sub-20 Carioca Bangu
imagem cameraTime sub-20 do Flamengo que entrou em campo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca (Foto: Maurício Luz / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Volta Redonda neste sábado (17), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira.

continua após a publicidade

➡️ Entenda a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

Assim como nos dois primeiros compromissos pelo estadual, no empate com a Portuguesa e na derrota para o Bangu, o Rubro-Negro segue sendo representado pela equipe sub-20. O técnico Bruno Pivetti tem desfalques em relação às partidas anteriores.

Como esperado, Johnny e Wallace Yan não estão entre os relacionados para enfrentar o Volta Redonda. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no ombro esquerdo após se lesionar contra o Bangu e não tem condições de jogo. O atacante, por sua vez, foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino e não joga mais pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no Campeonato Carioca!

Lista de relacionados do Flamengo contra o Volta Redonda

  • Alan Santos
  • Bruno Xavier
  • Camargo
  • Carbone
  • Da Mata
  • Daniel Sales
  • Daniel Silva
  • David
  • Douglas Telles
  • Guilherme
  • Gustavo
  • Iago
  • João Victor
  • João Couto
  • Joshua
  • Kaio Junior
  • Kaio Nobrega
  • Leo Nannetti
  • Lucas Vieira
  • Pablo
  • Pedro Batista
  • Ryan Roberto
  • Wanderson
  • Werneck

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Relacionados Flamengo Volta Redonda Carioca
Lista de jogadores relacionados do Flamengo para enfrentar o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias