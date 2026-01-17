Flamengo divulga lista de relacionados contra o Volta Redonda
Rubro-Negro segue com time sub-20 para a terceira partida pelo estadual
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Volta Redonda neste sábado (17), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira.
Assim como nos dois primeiros compromissos pelo estadual, no empate com a Portuguesa e na derrota para o Bangu, o Rubro-Negro segue sendo representado pela equipe sub-20. O técnico Bruno Pivetti tem desfalques em relação às partidas anteriores.
Como esperado, Johnny e Wallace Yan não estão entre os relacionados para enfrentar o Volta Redonda. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no ombro esquerdo após se lesionar contra o Bangu e não tem condições de jogo. O atacante, por sua vez, foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino e não joga mais pelo clube.
Lista de relacionados do Flamengo contra o Volta Redonda
- Alan Santos
- Bruno Xavier
- Camargo
- Carbone
- Da Mata
- Daniel Sales
- Daniel Silva
- David
- Douglas Telles
- Guilherme
- Gustavo
- Iago
- João Victor
- João Couto
- Joshua
- Kaio Junior
- Kaio Nobrega
- Leo Nannetti
- Lucas Vieira
- Pablo
- Pedro Batista
- Ryan Roberto
- Wanderson
- Werneck
