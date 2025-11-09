O Flamengo dominou a posse de bola e as finalizações, enquanto o Santos utilizou um time alternativo, focando na Libertadores.

Na noite de 13 de dezembro de 2020, o Flamengo goleou o Santos por 4 a 1 no Maracanã, destacando-se com uma atuação coletiva.

No dia 13 de dezembro de 2020, o Flamengo viveu uma tarde de afirmação no Maracanã. Diante do Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão, o time de Rogério Ceni aplicou uma goleada por 4 a 1 com autoridade e futebol envolvente, em uma das atuações mais completas da equipe na campanha do título. O Lance! relembra Flamengo 4 x 1 Santos no Brasileirão 2020.

A partida marcou a retomada do bom desempenho ofensivo do elenco rubro-negro, que vinha alternando resultados após a troca de comando técnico. Com Gabigol decisivo, Gerson dominante e Filipe Luís em grande fase, o Flamengo deu um passo importante rumo à arrancada que culminaria no bicampeonato brasileiro consecutivo.

Flamengo 4 x 1 Santos no Brasileirão 2020

O jogo: domínio e intensidade rubro-negra

Desde o início, o Flamengo impôs ritmo e posse de bola. Ceni armou o time com Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Gabigol em harmonia ofensiva, apoiados por Bruno Henrique pela esquerda e Isla como lateral ofensivo pela direita.

O Santos, comandado por Cuca, apostou em um time alternativo, já que se preparava para a semifinal da Libertadores da América. Mesmo assim, começou o jogo tentando explorar os contra-ataques com Marcos Leonardo e Lucas Braga, mas encontrou um adversário muito superior tecnicamente.

Aos 42 minutos, Gerson abriu o placar após bela jogada coletiva. O volante avançou da intermediária, tabelou com Arrascaeta e finalizou no canto de João Paulo, em um gol típico do futebol de construção que marcaria a era do Flamengo recente.

Segundo tempo: Gabigol decide e o Flamengo desliza

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve o controle. Aos 50 minutos, Gabigol converteu pênalti sofrido por Bruno Henrique, ampliando para 2 a 0 e aumentando ainda mais a confiança rubro-negra.

O domínio seguiu absoluto. O terceiro gol saiu aos 58, com Filipe Luís, que recebeu passe de Éverton Ribeiro, invadiu a área e finalizou com categoria. A jogada foi símbolo do estilo ofensivo do time: laterais participando intensamente da construção e amplitude total de campo.

Aos 71, novo pênalti para o Flamengo — e novamente Gabigol converteu, deslocando o goleiro e marcando seu segundo na partida.

O Santos ainda descontou aos 75, com Bruno Marques, aproveitando cruzamento de Madson. Mas o gol não alterou o panorama: o Flamengo dominava completamente as ações, com posse de bola de 56% e 12 finalizações contra 6 do adversário.

Os protagonistas da vitória do Flamengo

Gabigol — o símbolo do momento decisivo

Com dois gols de pênalti e forte presença ofensiva, Gabriel Barbosa foi o destaque da partida. O artilheiro mostrou liderança e confiança, assumindo a responsabilidade nas cobranças e ajudando o Flamengo a recuperar o ritmo de campeão. A vitória o recolocou entre os principais goleadores da competição e reforçou seu papel como referência técnica e emocional do elenco.

Gerson — o motor do meio-campo

Autor do primeiro gol, Gerson dominou o meio-campo. Com condução de bola firme e passes verticais, foi o elo entre defesa e ataque. Sob o comando de Ceni, Gerson passou a jogar mais solto, o que potencializou seu protagonismo.

Filipe Luís — a elegância em forma de eficiência

Lateral de alto nível, Filipe Luís marcou o terceiro gol e deu show de leitura tática. Alternando entre a construção central e a chegada à linha de fundo, foi peça-chave para travar os avanços de Lucas Braga e Tailson, além de ser um dos melhores em campo na saída de bola.

Ficha técnica - Flamengo 4 x 1 Santos no Brasileirão 2020

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Alex; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Tailson. Técnico: Cuca.

Gols:

Flamengo: Gerson (42'), Gabigol (50' e 71', ambos de pênalti), Filipe Luís (58') Santos: Bruno Marques (75')

O contexto no Brasileirão 2020

A vitória sobre o Santos foi fundamental na reação do Flamengo na reta final do campeonato. Com o resultado, o time chegou a 48 pontos, se mantendo firme na caça ao Internacional e ao Atlético-MG, líderes naquele momento. Rogério Ceni, que havia assumido o time em novembro, começava a consolidar sua ideia de jogo baseada em compactação, saída curta e pressão ofensiva.

O Santos, por outro lado, poupou titulares pensando na Libertadores e priorizava a competição continental. Mesmo assim, o time de Cuca manteve dignidade e tentou equilibrar as ações, mas não conseguiu conter o ímpeto rubro-negro.