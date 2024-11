Flamengo deverá ter trio de atacantes ainda sem gols na Copa do Brasil

Gabigol deve ser titular no Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 03/11/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

A se confirmar a escalação do Flamengo com Michael, Gabigol e Gonzalo Plata, o time rubro-negro irá para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil com um trio de ataque que não marcou nenhum gol na competição nacional. O time rubro-negro abre a decisão diante do Atlético-MG a partir das 16h deste domingo, no Maracanã.

➡️Flamengo deverá ter mudança no ataque diante do Atlético-MG

O técnico Filipe Luís não confirmou o time, mas a julgar pelos últimos treinos o Flamengo terá uma linha com os três jogadores na linha de frente. Gabigol foi poupado no empate por 1 a 1 diante do Internacional, na quarta-feira, em partida atrasada do Brasileirão, enquanto Michael entrou no lugar do próprio Plata na metade final do segundo tempo.

Os três atacantes vivem uma temporada de poucos gols, sendo que nenhum deles marcou até aqui na Copa do Brasil. Juntos, Michael, Gabigol e Plata marcaram 16 vezes na temporada, mas apenas metade deles pelo Flamengo.

Do trio, Michael é quem mais marcou na temporada. Ele balançou as redes sete vezes, por Al-Hilal (5) e Flamengo (2). Gabigol vem na sequência, com cinco gols. Por fim, Gonzalo Plata tem quatro gols no ano, mas apenas um pelo time carioca. Os demais foram pelo seu antigo clube, o Al-Sadd, do Catar.

Gonzalo Plata ainda não marcou pelo Flamengo na Copa do Brasil (Marcelo Cortes/CRF)

Lesionado, Pedro é o artilheiro do time na Copa do Brasil

Fora dos gramados desde o início de setembro, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em treino da Seleção Brasileira, o atacante Pedro ainda é o artilheiro do time na Copa do Brasil, com três gols marcados. O jogador só volta aos gramados no ano que vem.

Os outros quatro gols do Flamengo na competição nacional foram marcados por Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Alex Sandro. Desses, apenas Arrascaeta e Alex Sandro podem jogar a final deste domingo, já que Luiz Araújo está lesionado, e Bruno Henrique suspenso.