Esposa de atacante do Flamengo quebra silêncio após rumores de término; veja

A sexta-feira (26) fora dos gramados ficou marcada pelo fim do relacionamento entre Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima. Após a notícia, surgiram boatos de um possível término também entre Everton Cebolinha e Isa Ranieri. Contudo, através das redes sociais, a influenciadora tratou de desmentir os rumores.

Tudo começou depois que algumas fotos do casal 'desapareceram' do Instagram da esposa de Everton Cebolinha, do Flamengo. Na web, muitos torcedores começaram a especular um possível término do casal.

➡️Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, terminam namoro após um ano e meio

- Gente, está tudo bem (risos). Não tem nada acontecendo… continuo casada SIM e estamos MUITO felizes. Muitas fotos começaram a ser arquivadas pois eu e minha equipe estamos mudando o meu feed em função da minha marca que está para ser lancadanos tirem dessa por favor. Abraços - disse Isa, esposa do atacante do Flamengo.

Isa Ranieri, esposa de Cebolinha, se manifestou nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Término de Léo Pereira, do Flamengo, com Karoline

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, terminaram o namoro depois de quase dois anos de relacionamento. O casal morava junto e compartilhava de maneira ativa a rotina nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

No Instagram dois dois, inclusive, as centenas de fotos juntos não aparecem mais no perfil de nenhum deles. A decisão pegou os fãs de surpresa, apesar das recentes polêmicas envolvendo o zagueiro rubro-negro e sua ex, Tainá Castro.

Para muitos, Léo Pereira, do Flamengo, vive o auge da sua carreira. Nesta quinta-feira (25), ele bateu um pênalti impecável na classificação rubro-negra na Libertadores contra o Estudiantes. Recentemente, o zagueiro esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.