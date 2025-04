O Flamengo estreia na Libertadores nesta quinta-feira (3), quando visita o Deportivo Táchira, da Venezuela, no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Na véspera do confronto, o técnico Edgar Pérez Greco elogiou a equipe rubro-negra, a classificando como "um time europeu".

- Flamengo é um time que está estruturado, montou sua estrutura também para poder conquistar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul, então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador - disse o treinador ao "Ge".

Edgar Pérez Greco, técnico do Deportivo Táchira, durante zona mista (Foto: Divulgação)

- São duas realidades diferentes, então temos que competir com nossa torcida aqui em San Cristóbal. Vimos os últimos jogos deles, observamos o torneio brasileiro que é muito competitivo, que é uma das melhores ligas do mundo e esperamos estar à altura - completou.

Essa será apenas a terceira vez que Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam. Os primeiros confrontos foram pelas oitavas de final da Libertadores de 1991. Na Venezuela, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2. Já no Brasil, no Maracanã, o time mandante atropelou por 5 a 0.

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Laterais: Varela, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Daniel Sales;

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton e João Victor;

Meias: Erick Pulgar, Allan, De La Cruz, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves e Joshua;

Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael e Wallace Yan.

