Ex-jogador relembra vitória do Flamengo contra o Deportivo Táchira na Venezuela

O Flamengo visita o Deportivo Táchira, da Venezuela, na noite desta quinta-feira (3), pela primeira rodada do Grupo C da Libertadores. Essa será apenas a segunda vez que o rubro-negro encara o time venezuelano no país sul-americano. A primeira e única partida entre eles foi em 1991. Para relembrar esse jogo, o Lance! entrevistou o ex-jogador Alcindo, que disputou 213 partidas com a camisa do time brasileiro.

Treinado por Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo venceu o Táchira por 3 a 2 no dia 18/04/1991, no estádio Pueblo Nuevo, pelas oitavas de final da Libertadores daquele ano. Na ocasião, o Rubro-Negro abriu 3 a 0 no placar, mas sofreu com o desgaste por conta da viagem e também pela condição do gramado, segundo Alcindo.

- Me lembro bem dessa partida, que foi bem difícil porque o campo não tinha aquelas condições e a gente não conhecia muito bem a equipe deles. O Flamengo fez os gols, mas cansou um pouco por causa da viagem e por conta do gramado que era ruim, mas levou a partida meio controlada. Foi uma experiência bem diferente das de hoje - disse ao Lance!.

Segundo o ex-jogador, que detalhou o estádio do Deportivo Táchira, alguns venezuelanos torceram para o Flamengo.

- Ah, me lembro que o estádio era um estádio pequeno na época, não era tão grande. O vestiário não era muito grande, era um vestiário mais pequeno. A curiosidade é que tinha alguns torcedores que torciam para gente, em vez de torcer pra eles - afirmou.

No Maracanã, o Rubro-Negro atropelou a equipe venezuelana, pelo jogo de volta, por 5 a 0.

Flamengo x Deportivo Táchira em 1991 no Maracanã (Foto: Reprodução)

O Flamengo foi eliminado nas quartas de final pelo Boca Juniors. O Colo-Colo, do Chile, foi o campeão do torneio.

Desfalques podem atrapalhar o Flamengo

O técnico Filipe Luís não contará com Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata. Pedro, que começou a treinar com o elenco durante a semana, também não fica à disposição. Para Alcindo, a grande lista de desfalques pode atrapalhar o time brasileiro, mas está confiante pela vitória.

- Hoje o Flamengo é diferente, o futebol está bem diferente. Acredito que o Flamengo vai ganhar o jogo, mas as equipes venezuelanas não são mais bobas como antigamente. Antigamente a gente tinha uma certa superioridade e hoje, apesar do Flamengo ser um time quase que imbatível, também tem os desfalques para o jogo. E isso influência muito na hora de você colocar os atletas em campo, às vezes tem que improvisar algum jogador, por mais que os atletas sejam de alta qualidade, mas acredito que o Flamengo irá vencer - refletiu.

Flamengo é o grande candidato ao título da Libertadores?

"O elenco do Flamengo é bom, mas tem vários clubes com condições de ganhar a Libertadores. Tanto os brasileiros como os argentinos são opções para ganhar a competição. Então, acredito que vai ser bem difícil. A primeira fase ajuda muito, pois quem faz mais pontos pode jogar sempre a última partida em casa. O Flamengo conseguiu ganhar duas libertadores seguidas em pouco tempo (2019 e 2022), mas todos querem, né? É uma cobiça muito grande. Vejo no elenco do Flamengo possibilidade para isso, mas não é o único favorito não, porque tem várias equipes com qualidade."

Jogadores do Flamengo comemorando gol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quais os jogadores do elenco atual que você mais gosta?

"O jogador que mais gosto é o Bruno Henrique. Ele é muito veloz, tem muita inteligência para jogar. E o Arrascaeta também. Quando está em boa fase, ele desequilibra. No geral, o Flamengo é um time bom, com atletas que têm personalidade, tem qualidade para jogar. Um time que cria bastante".

História de Alcindo com a camisa do Flamengo

Natural de Medianeira, no Paraná, Alcindo foi revelado pelo Flamengo. Ao lado de Zico e Júnior, esteve na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987, na reserva de Bebeto e Renato Gaúcho. Sua trajetória no clube carioca terminou em 1991, quando foi negociado com o São Paulo. No total, ele disputou 213 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 32 gols.

Curiosidade

Alcindo foi o autor do primeiro gol da história da Copa do Brasil, em 1989. O gol foi no confronto contra o Paysandu na Gávea.

Alcindo durante homenagem do Flamengo no Maracanã (Foto: Divulgação)

