Flamengo define prazo para retorno de De la Cruz

O Flamengo conta com Nico de la Cruz para a estreia do Mundial de Clubes. Fora de ação desde que foi substituído com por entorce no joelho esquerdo no clássico com o Botafogo, no último dia 18, pelo Brasileirão, o uruguaio segue em recuperação, e a tendência é que o retorno aconteça diante do Espérance, da Tunísia.

A condição de De la Cruz gerou preocupação por declaração do técnico Filipe Luís em entrevista coletiva. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira na última quarta-feira (28), o comandante rubro-negro afirmou que a lesão do meio-campista teve uma "lesão mais longa".

- O Nico (De la Cruz) teve uma lesão mais longa, é o médico que tem que explicar, mas não esperamos ele a curto prazo - declarou Filipe.

O uruguaio tem problema crônico no joelho direito, o que acaba prejudicando o esquerdo por conta da compensação de força. Apesar da fala do treinador, o Lance! apurou que o Flamengo segue otimista com a presença de Nico na estreia do Mundial se Clubes.

Médico do Flamengo explica lesão de De la Cruz

Chefe do Departamento Médico do Flamengo, Fernando Sassaki explicou o peocesso de recuperação do jogador. Ele confirmou que De la Cruz deve retornar para a estreia do torneio da Fifa

- O Nico teve uma entorse no joelho esquerdo. A ressonância apontou edemas em algumas áreas, por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é tê-lo no Mundial. A estreia é dia 16, acredito que vai dar para tê-lo à disposição. O joelho está seco, mas ele ainda reclama de dor - explicou Sassaki em entrevista ao portal "Ge".

