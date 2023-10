Identificar as falhas > estudar as soluções > buscar a reformulação. Basicamente, estes são os passos que definem os desafios de Tite no comando do Flamengo. Apesar do período curto da Data-Fifa, Adenor poderá utilizar o tempo para conhecer melhor o elenco, apontar os erros e começar a procurar por uma volta por cima ainda esta temporada.