O novo contrato de patrocínio com a Pixbet prevê a exibição da marca nas camisas do futebol profissional masculino e feminino, além do time principal de basquete e, inclusive, do uniforme de viagens do 'Time Flamengo'. A previsão é um vínculo de dois anos, com R$ 45 milhões anuais, um montante total de R$ 90 milhões.