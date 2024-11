Arrascaeta em campo com a camisa do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 10/11/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a conquista do pentacampeonato da Copa Do Brasil, neste domingo (10), Arrascaeta divulgou a data em que realizará a cirurgia no joelho esquerdo. Segundo o jogador, a operação será já na semana que vem. Ou seja, o time carioca não contará com o uruguaio até o fim da temporada.

- Foi difícil (o ano). Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia na semana que vem. Limita um pouco no dia a dia, nos treinos. Não poder treinar bem, dentro do campo também. À medida que passa o tempo, vou ficando mais pesado, com um pouquinho de dor. Tentei ajudar meus companheiros da melhor forma possível e me sinto realizado - disse Arrascaeta ao "SporTV".

Essa não foi a primeira vez que Arrascaeta falou sobre o procedimento. Após o jogo de ida, no Maracanã, o meio-campista disse que estava jogando no sacrifício. Ultimamente, o uruguaio vinha utilizando uma proteção no local durante as atividades.

Números de Arrascaeta com a camisa do Flamengo

Em cinco anos com a camisa do Flamengo, Arrascaeta disputou 290 jogos, com 73 gols e 93 assistências. Além disso, conquistou 13 títulos neste período.