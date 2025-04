Juca Kfouri aponta ‘falta de sensibilidade’ de Filipe Luís com Bruno Henrique

Bruno Henrique vive momento conturbado na carreira. Desde quando foi indiciado pela Polícia Federal, no último dia 16 de abril, por suposta manipulação de apostas esportivas, o jogador não tem conseguido ter bons rendimentos em campo. Para o jornalista Juca Kfouri, o técnico Filipe Luís está cometendo um equívoco em continuar a escalar o camisa 27.

Durante o programa "Posse de Bola", do "Uol Esportes", o comunicador apontou uma "falta de sensibilidade" do comandante da equipe rubro-negra com o jogador. Juca Kfouri afirmou que Bruno Henrique precisaria ser poupado para poder ter a chance de comprovar a próprio inocência no processo judicial.

- Acho que existe um equívoco referente ao uso do Bruno Henrique. É algo que não consigo entender, a fala de sensibilidade do Filipe Luís em continuar escalando esse rapaz. A queda de rendimento é brutal. E só pode ser por conta disso (do indiciamento) - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Tinham que cuidar do jogador e deixá-lo de fora das partidas, para que ele se defender do caso. Não estamos fazendo nenhum julgamento antecipado, mas está na cara (que aconteceu), não há daquelas trocas de mensagens - concluiu.

Indiciamento de Bruno Henrique

Investigações da Polícia Federal apontaram uma suposta manipulação de resultados promovida por Bruno Henrique. O caso teria acontecido em uma partida contra o Santos, em 2023. Na ocasião, o jogador do Flamengo recebeu um cartão amarelo para beneficiar apostadores.

Até o momento, conversas reveladas do camisa 27 com o irmão Wander Nunes Pinto Júnior são consideradas comprometedoras. No registro, Bruno Henrique declara para o parente que iria forçar um cartão amarelo na partida contra o alvinegra praiano.

A informação sigilosa teria beneficiado cerca de dez pessoas em operações de casas de apostas esportivas. Três delas, são parentes do jogador. Além do irmão, Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) também teriam se envolvido no esquema.

Próximo passo

Em meio a partidas da temporada de 2025, Bruno Henrique espera um pronunciamento do Ministério Público do Distrito Federal. O órgão do governo é o responsável de analisar o processo, para assim, levar a diante a denúncio ou não.