Logo após a descrição do motivo que teria levado ao cartão vermelho do camisa 44 ("Por, em ato continuo, empurrar o peito do seu adversário com as duas mãos fora do contexto de disputa de bola, no momento em que o jogo estava paralisado"), Bráulio indica a resistência do capitão do Athletico-PR em deixar o gramado além das ameaças que teriam sido feitas:



- Informo que o jogador ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, proferindo a mim as seguintes palavras de maneira ofensiva: "Seu safado, são tudo uns vagabundos". Cabe ressaltar que, ao deixar as imediações do campo de jogo, ao passar ao lado do 4º árbitro, o mesmo seguiu protestando de maneira ofensiva dirigindo a ele as seguintes palavras: "Vai tomar no cu, seus vagabundos, vocês tem que apanhar".