O comentarista de arbitragem PC de Oliveira, avaliou no “Troca de passes” o lance polêmico do impedimento de Gabigol, onde o VAR anulou o gol, na partida entre Athletico e Flamengo, na quinta-feira (13). Segundo PC, o problema do árbitro de vídeo não foi na hora de traçar as linhas e sim na escolha da câmera para a análise do lance.