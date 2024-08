Flamengo se pronuncia sobre lesões musculares de Michael e De La Cruz

De La Cruz deixou o campo do jogo entre Flamengo e Bahia com dores musculares (Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto contra o Bahia, o Flamengo sofreu com as lesões musculares de Michael e De La Cruz. O clube se posicionou sobre a dupla após a partida e afirmou que ambos serão reavaliados no Rio de Janeiro.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro.

No fim do jogo, o meia uruguaio foi visto caminhando pelo gramado, embora com o calção levantado. Por outro lado, o camisa 30 precisou deixar o campo aparado por dois funcionários do Flamengo por conta das dores.

No fim de semana, o Rubro-Negro encara o Corinthians e não sabe se contará com a dupla para a partida. Na sequência, o clube tem um período de descanso por conta da Data Fifa para recuperar seus atletas.