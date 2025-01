Flamengo entra com pedido no STJD pela conversão da pena de Carlinhos

O Flamengo entrou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com pedido de conversão de pena do atacante Carlinhos. O objetivo do clube carioca é contar com o jogador para a estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista, no domingo (12).

Por empurrar a cabine do VAR na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão do ano passado, em Porto Alegre, o jogador foi punido com 30 dias de suspensão, além de receber multa de R$ 5 mil. Com a advertência, ele só retornaria aos jogos a partir do dia 19 de janeiro (só poderia entrar em campo na terceira rodada).

Dessa forma, o Flamengo sugere pagar R$ 20 mil em um prazo máximo de três dias para ter o atacante nos primeiros confrontos do ano. A informação, confirmada pelo Lance!, é do jornalista Renan Moura. Carlinho já cumpriu 18 dias de suspensão.

Carlinhos em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Carlinhos é um dos jogadores do elenco principal do Flamengo que fará parte do grupo que disputará para os primeiros compromissos do Campeonato Carioca. Afinal, os demais atletas estarão com o técnico Filipe Luís em pré-temporada nos Estados Unidos.

Além do atacante, Pablo, Cleiton, Dyogo Alves e Lorran também ficam à disposição do técnico Cléber dos Santos. Os jogadores do time principal devem ser relacionados para a partida contra o Volta Redonda no dia 25 de janeiro, apenas na quinta rodada.

