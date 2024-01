⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Apesar do favoritismo do Flamengo, o São José equilibrou as ações na primeira etapa e quase abriu o placar. Mas quem não faz, leva e o Rubro-Negro chegou ao gol com Daniel Rogério, que marcou um lindo gol, aproveitando a grande jogada de Wallace Yan. Poucos minutos depois, Santarém descontou para o time gaúcho, sem chances para Lucas Furtado. Porém a igualdade no placar durou pouco e Wallace Yan mais uma vez apareceu com mais uma assistência e o clube carioca desempatou.