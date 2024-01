Presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado falou sobre a questão do Maracanã nesta segunda-feira (15), em encontro com jornalistas em São Januário. O mandatário, - que entregará o cargo no dia 22 ao eleito Pedrinho - deixou claro que o clube seguirá lutando pela concessão do Marío Filho. Além do Cruz-Maltino, Flamengo e Fluminense (juntos) e a Arena 360 disputam a licitação pelo estádio, que está na fase de análise documental por parte do Estado do Rio de Janeiro.