O Flamengo informou, no início da noite desta segunda-feira (24), que Everton Cebolinha sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador, que deve ficar fora do jogo de ida da semifinal contra o Vasco, já iniciou tratamento no departamento médico.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira (24), após ser substituído com dores na partida contra o Maricá, no último sábado (22). O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia no departamento médico do clube - informou o clube.

Cebolinha foi substituído da partida contra o Maricá, que coroou o Flamengo com o título da Taça Guanabara, aos 25 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo entrou em seu lugar.

Cebolinha em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/)

Jogadores do Flamengo no departamento médico

Além de Cebolinha, Juninho, Michael, Ayrton Lucas, Alex Sandro e De La Cruz também estão no departamento médico. O último, no entanto, não deve ser problema para os treinos desta semana.

