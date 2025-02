Danilo, do Flamengo, tem discurso importante no vestiário após título

A conquista da Taça Guanabara exemplifica o bom momento do Flamengo na temporada. Anteriormente, o time carioca conquistou o título da Supercopa do Brasil, batendo o Botafogo em Belém (PA). Mas, para os rubro-negros, esse cenário serve de motivação para outras conquistas no decorrer do ano. Danilo, zagueiro rubro-negro, comentou isso após a vitória por 5 a 0 contra o Maricá.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Acho que é muito importante olharmos para nós. Para o nosso comportamento, as nossas atitudes e o nosso comprometimento. Que isso não seja um ponto de chegada, e sim de passagem. Essa equipe tem muito potencial. Mentalmente a gente pode crescer muito - disse Danilo.

Danilo durante discurso no vestiário do Flamengo (Foto: Reprodução/FlaTV)

Danilo foi titular na partida contra o Maricá, atuando como dupla de zaga de Léo Ortiz. A tendência é que cada vez mais o defensor ganhe espaço entre os titulares.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Flamengo

Com o término da Taça Guanabara, o Flamengo irá enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Os jogos contra o time de São Januário serão nos dois próximos sábados. A outra chave conta com Volta Redonda x Fluminense.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real